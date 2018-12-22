فلسطيني يقدم لزوجته هدية محتجزة عند الاحتلال منذ 18 عاما

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لندن- عربي21 - يشار إلى أن الاحتلال أفرج عن الأسير عماد الدين الصفطاوي من غزة بعد قضائه (18 عاما) في سجون الاحتلال- تويتر

قالت ابنة الأسير الفلسطيني المحرر عماد الدين الصفطاوي الجمعة، إن "أمي استملت هديتها اليوم مع حرية بابا".

وذكرت لين الصفطاوي في تغريدة نشرتها بموقع "تويتر" أن "جوال النوكيا القديم من عام 2000 شراه أبي لأمي هدية، بس ما قدر يهديها إياه لأنه انسجن"، مضيفة أن الجوال بقي 18 سنة محفوظا بأمانات السجن (..)".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير عماد الدين الصفطاوي من غزة، بعد قضائه (18 عاما) في سجون الاحتلال، في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.