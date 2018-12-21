تغريدة للسفارة الأمريكية في الرياض تثير حفيظة السعوديين وغضبهم!

A + A -

أثارت تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية لدى الرياض روّجت لمحاسن الاحتجاجات، ردود فعل غاضبة من النشطاء السعوديين وصلت حد أن أحدهم توعد بقطع أي إصبع تمتد إلى المملكة بسوء.

وفيما دعت السفارة الأمريكية إلى اكتشاف "كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية"، اعتبر أحد المعلقين السعوديين أن في مضمون التغريدة الأمريكية "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السعودية".

وطالب آخر بسحب هذه التغريدة التي وصفها بأنها تحرض على "التظاهرات والغوغاء"، مشيرا إلى أنها "تغريدة خطيرة وغير مبررة".

وفيما علّق البعض بحدة على تغريدة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، سخر آخرون منها ودعوا الدبلوماسيين الأمريكيين للتغريد لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا.