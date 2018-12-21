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الأمن السعودي يعتقل نجل العريفي بهذه تهمة.. هل علق الشيخ؟

21
DECEMBER
2018
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لندن- عربى21 - أكد حساب معتقلي الراي في موقع "تويتر"، خبر اعتقال عبدالرحمن العريفي، نجل الداعية السعودي محمد العريفي.
 
 
 
وقال الحساب: "تأكد لنا أن عبدالرحمن العريفي (النجل الأكبر لـ د محمد_العريفي) رهن الاعتقال التعسفي، وحسابه على تويتر محذوف، وقد عقدت له محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة" جلسة محكمة الأحد الماضي بتهم جائرة منها "دعم الإخوان المسلمين"!".
 
 
 
وتابع الحساب أن اعتقال عبدالرحمن العريفي "يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات والتضييق والابتزاز الذي تمارسه السلطات السعودية ضد العريفي، والتي كان منها فرض قيود على حركته حتى ضمن المملكة، إضافة إلى أنه ممنوع من السفر منذ أكثر من سنة".
 
 
 
وتساءل الحساب :" هل ستتكرر حادثة محاكمة نجل الدكتور العريفي مع أبناء دعاة ومشايخ آخرين !؟ هل سنجد مثلاً أبناء الشيخ #سفر_الحوالي وقد عُرضوا على المحكمة بتهم جائرة من دون ذنب، وقد تم اعتقالهم في الأصل من دون سبب قانوني؟!".
 
 
 
وختم الحساب بالتذكير أن الدكتور محمد العريفي " ممنوع أيضا من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية في المملكة، كما تم منعه من أداء فريضة الحج في نهاية العام الهجري الماضي".
 
 
 
وكان لافتا أن الشيخ العريفي الذي نشر عدة تغريدات بعد شيوع خبر  اعتقال نجله، لم يأت على ذكر الخبر، ولم يرد على تعليقات كثيرة من متابعين سألوه عن واقعة الاعتقال، أو رددوا أدعية تتعلق بالإفراج عنه.
 
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