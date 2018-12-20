"مجتهد": هذا مجموع ثروة ابن سلمان.. كيف حصل عليها؟

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لندن- عربي21 -تحدث المغرد الشهير "مجتهد"، عن ثروة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال "مجتهد"، تعليقا على إعلان الملك سلمان لميزانية العام 2019، إن "مجموع ما صار تحت تصرف ابن سلمان بصفته الشخصية في حسابات في الداخل والخارج وأصول عقارية وأسهم وممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة، 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)".

وأضاف "مجتهد"، أن "ابن سلمان لم يبق له إلا القليل ويصل إلى تريليون دولار، ويحقق أمنيته فيصبح أول تريليونير في التاريخ".

وحول الطريقة التي حصل بها ابن سلمان على هذه الأموال، أوضح "مجتهد" أن أولى الطرق هي "مباشرة من دخل الدولة من النفط والغاز والمعادن والضرائب والشركات الحكومية.. إلخ"..

إضافة إلى "استحواذه على مئات الشركات المملوكة للتجار والأمراء، والسيطرة على جزء كبير من أموال الأمراء والتجار وعقاراتهم، وأخيرا احتكار المناقصات والصفقات الداخلية والخارجية".