المغرب.. فرضية الإرهاب "قائمة" في جريمة قتل سائحتين

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قالت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، إن البحث جار للتأكد من صحة فيديو يجري تداوله على المنصات الاجتماعية باعتباره توثيقا لجريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين، في منطقة الأطلس، وسط البلاد.

وأوضح الوكيل العام للملك في المحكمة، أن السلطات أوقفت مشتبها فيه ينتمي إلى جماعة متطرفة، فيما جرى التعرف على باقي المشتبه فيهم ويجري البحث عنهم في الوقت الحالي من أجل إلقاء القبض عليهم.

وذكر مصدر أمني رفيع لـ"سكاي نيوز عربية"، أن فرضية العمل الإرهابي في مقتل السائحتين الاجنبيتين بمنطقة سياحية بضواحي مراكش المغربية تظل قائمة، لكن ليست مؤكدة بعد.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في وقت سابق العثور على جثتي السائحتين، الاثنين، وعلى عنقيهما آثار جروح من سكاكين، على بعد 10 كلم من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير بوسط المغرب.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم العثور على المرأتين في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة توبقال، وهي الأعلى في شمال أفريقيا.

ويعد جبل توبقال مقصدا شهيرا للتزلج والتسلق، ويقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش أكبر مقصد سياحي في المغرب.