العراق يكشف عن وثائق لتنظيم الدولية تتعلق بمصر

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عثرت القوات العراقية على وثائق خطيرة لتنظيم الدولة في العراق، تتعلق بعملياته في سيناء بمصر، وخاصة في شبه جزيرة سيناء.

وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها "روسيا اليوم" مجموعة من التواريخ التي قام فيها التنظيم بتفجير آليات عسكرية للجيش المصري، في الشيخ زويد في سيناء، بالإضافة إلى منطقة كرم القواد منذ ثلاث سنوات بتاريخ 19 ديسمبر 2015.

وجاء في الوثائق أيضا، تفجير مجموعة من العبوات الناسفة وقتل عشرات من الجنود المصريين، حيث وصفتهم وثائق التنظيم بـ"جيش الردة المصري".

وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تراجعت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة أواخر 2014.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا لكل من جاريد ماسلين وأميرة الفقي، يقولان فيه إن مصر تشن حربا سرية في شبه جزيرة سيناء، مقتلعة في طريقها آلاف الناس، في محاولة من أكبر جيش عربي لتوجيه ضربة قاتلة لتنظيم الدولة في سيناء.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن القوات العسكرية قامت بتدمير آلاف البيوت، وحرق الأراضي الزراعية، وقطع آلاف السكان من خلال حصار استمر سبعة أشهر، ما أدى إلى نقص في الأغذية والسلع، حتى تم رفع بعض القيود في أيلول/ سبتمبر، لافتا إلى أن أكثر من 20 ألف عائلة من محافظة شمال سيناء، حيث يقوم الجيش بعملياته، اضطرت إلى الهروب من القتال، بحسب مسؤول مصري يراقب الصراع.

ويفيد الكاتبان بأن الجيش قام بشن حملة في شباط/ فبراير، بناء على أوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام "القوة الغاشمة" لسحق الإرهابيين، بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء، الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وتذكر الصحيفة أن السلطات المصرية ادعت بعض النجاح مؤخرا، مشيرة إلى أن الهجمات في الأراضي المصرية الرئيسية تراجعت منذ العام الماضي، وقال الجيش إنه قتل أكثر من 300 مسلح منذ بداية الحملة.

ويستدرك التقرير بأن الدمار الذي تسببت به عمليات الجيش الانتقامية نفر سكان شمال سيناء، حيث تحتاج الحكومة مساعدة محلية لحرمان المتطرفين من تلك المجتمعات، الذين بايعوا تنظيم الدولة قبل أربع سنوات، من الملاذات.