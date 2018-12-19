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الرئيس العراقي "لم يقرر بعد ترتيبات لزيارة" سوريا

19
DECEMBER
2018
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تناقلت وسائل عربية، الثلاثاء، معلومات تفيد بعزم الرئيس العراقي، برهم صالح، زيارة سوريا بعد أيام، إلا أن الرئاسة في بغداد أصدرت بيانا يشير إلى عدم وجود ترتيبات لذلك.
 
وقال المتحدث باسم بالرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إن برهم صالح "يتواصل مع كل دول الجوار ولم يقرر بعد ترتيبات لزيارة العاصمة دمشق".
 
وأضاف الفيلي أن "الأنباء التي تحدث عن زيارة صالح إلى دمشق بعد أيام غير صحيحة"، نافيا بذلك المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية عن الزيارة المرتقبة.
 
وكانت مواقع إخبارية نقلت عن وكالة سبوتنيك قولها إن مصادر دبلوماسية عراقية أفادت بأن صالح سيزور سوريا، بعد أن كان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أقدم على خطوة مماثلة.
 
وفي خطوة مفاجئة، وصل البشير وصل إلى العاصمة السورية، الأحد الماضي، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء النزاع السوري الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف.
 
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن البشير التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وأجريا محادثات في قصر الرئاسة تناولت أحدث التطورات في المنطقة وفي سوريا.
 
ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن بلاده لا تزال "مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها".
 
وعلقت جامعة الدول العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها في نوفمبر 2011 ردا على هجمات الحكومة السورية العنيفة على الاحتجاجات.
 
ورغم أن دولا عربية كثيرة أغلقت سفاراتها أو خفضت علاقاتها مع دمشق، ثمة دعوات كثيرة في العالم العربي في الأشهر الأخيرة لتطبيع العلاقات مع سوريا وإعادتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
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