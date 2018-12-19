الجزائر.. الادعاء يطالب بعقوبة مغلّظة ضد الصحفي عدنان ملاح

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طلب مدّعٍ عام جزائري الحكم بالسجن ثلاث سنوات على صحفي متّهم بالتظاهر غير المشروع والتمرّد اثناء تظاهرة، بحسب ما قال أحد محاميه.

وكانت قوات الأمن اعتقلت في 9 ديسمبر في العاصمة الجزائرية عدنان ملاح مدير موقعي "ألجيري ديركت" ودزاير برس" الإخباريين.

وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" فإنّ توقيفه تمّ "أثناء مشاركته أمام المسرح الوطني في تظاهرة دعم للمغني رضا سيتي 16 الموقوف منذ أكتوبر الماضي". ودعت المنظمة إلى "الإفراج الفوري" عن الصحافي.

وملاح متّهم بـ"التجمهر" و"الحثّ على التجمهر غير المسلّح" و"الاعتداء على موظف أثناء أدائه مهامه" و"التمرّد"، بحسب محاميه نور الدين بني سعد وهو أيضاً رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وينفي ملاح التهم الموجّهة إليه، مؤكّداً أنّه كان أثناء توقيفه يؤدي عمله بتغطية تظاهرة.