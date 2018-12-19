هكذا علق وليد المعلم على زيارة البشير لسوريا

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لندن- عربي21 - علق نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية، وليد المعلم، على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق.

وقال المعلم في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السورية، إن زيارة البشير "تشكل خطوة إضافية في إطار كسر الحصار الذي فرض على سوريا".

وأضاف أن "الحصار الذي فرض على بلاده تنفيذٌ لمخطط أمريكي في ظاهره، إسرائيلي في حقيقته، يهدف إلى النيل من سوريا، وإضعاف دورها على الساحة العربية والإقليمية".

تصريحات المعلم التي أدلى بها في جامعة دمشق، أوضح من خلالها أن "سوريا رغم الأزمة التي مرت بها وتآمر بعض الدول عليها تؤمن إيمانا عميقا بالعروبة".

وأشار إلى أن "ما جرى في العالم العربي، وضمنه سوريا، سببه الخلل في العمل العربي الذي لا بد من تصحيحه".