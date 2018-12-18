أول تعليق للوزير "المعلم" عن زيارة البشير لسوريا

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المعلم: زيارة البشير خطوة إضافية لكسر الحصار على سوريا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم، يوم الاثنين، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق تشكل خطوة إضافية في إطار كسر الحصار الذي فرض على سوريا.

وأفاد بأن الحصار الذي فرض على بلاده تنفيذٌ لمخطط أمريكي في ظاهره إسرائيلي في حقيقته، يهدف إلى النيل من سوريا، وإضعاف دورها على الساحة العربية والإقليمية.

وأكد المعلم خلال لقائه أساتذة وطلاب جامعة دمشق الاثنين، أن سوريا رغم الأزمة التي مرت بها وتآمر بعض الدول عليها تؤمن إيمانا عميقا بالعروبة،

كما أشار الوزير السوري إلى أن ما جرى في العالم العربي وضمنه سوريا، سببه الخلل في العمل العربي الذي لا بد من تصحيحه.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية