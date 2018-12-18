الكويت تؤكد عمق ومتانة علاقاتها مع قطر

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عمق ومتانة العلاقات الكويتية القطرية.

وقال صباح الخالد في تصريح على هامش حفل استقبال أقامته السفارة القطرية في الكويت بمناسبة العيد الوطني لقطر إن "العلاقة الكويتية القطرية قوية ومتينة يرعاها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخاه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويدعمها الشعبان الشقيقان".

ولفت المسؤول الكويتي الرفيع إلى أن "الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطر والطفرات الكبيرة في البنى التحتية محل أعجاب الجميع، وصولا إلى عام 2022 لنفرح جميعا بإقامة أكبر حدث في المنطقة وهو استضافة الأشقاء في قطر مونديال كأس العالم".

كما هنأ نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله بهذه بالمناسبة "الأشقاء في قطر على الإنجازات الكبيرة التي تحققت لهم" معربا عن التطلع إلى مزيد من هذه الإنجازات، وإلى "علاقات وتنسيق أوثق مع الأشقاء في قطر".

وشدد الجار الله في هذا السياق على أن "العلاقات الكويتية القطرية قوية وحيوية وراسخة".