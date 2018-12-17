والدة الطفل العريس: 'مش عيب.. ابني عقله أكبر من سنه'

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صيدا اونلاين - علقت سهر والدة الطفل فارس، على خطوبة نجلها من أحد أقاربه بكفر الشيخ، وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "إحنا خطبنا فارس لندى عشان بيحبوا بعض".

وأضافت سهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، "أن العروسة قامت بشراء شبكتها بنفسها، والعريس قام بشراء جزء، من المبالغ التي قام بتحوشيها ووالده ساعده بجزء بسيط من المال فيها".

وتابعت: كان هناك أشخاص من العائلة رافضين لفكرة الخطوبة، لكن في النهاية قالوا هذا رأيكم وهذه رغبتكم فيما ترونه صحيحا لكم.

وأردفت: "ابني بيسافر لوحده الصعيد وبيعمل شغل أبوه لوحده والناس بتعامله على أنه عقله أكبر من سنه، وخطوبته لتأكيد لحجز العروسة التي اختارها قبله وحبها، مشيرة إلى أن عمر ابنها 15 عاما والفتاة التي خطبها 14 عاما، مؤكدا أن زواجهما سيكون بعد أربعة سنوات.

وأشارت إلى أن لها ابنا آخر عمره 10 سنوات وإذا طلب منها أن يخطب فتاة يحبها ستكون موافقة على ذلك وستحقق له رغبته من الخطوبة، لافتة إلى أنها تزوجت وهي عمرها 18 عاما، وجدتها تزوجت أيضا في سن صغير مثلها، مؤكدة أن الزواج أو الخطوبة في هذا السن الصغير ليس عيبا بل تمسك بمن تحب.