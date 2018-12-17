بعد أسئلة السيسي.. محافظ القاهرة أمام "النائب العام"

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تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، الأحد، يتهمه فيه بالإهمال في أداء مهام وظيفته.

وجاء تقدم المحامي سمير صبري بالبلاغ، على خلفية عجز عبد العال عن الإجابة على تساؤلات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن محافظته، وذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات، السبت.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية أن البلاغ تضمن ما يلي: "أمام جهل السيد المحافظ بالأوضاع الذي سأله فيها الرئيس، فإن ذلك يشكل أركان جريمة الإهمال في تأدية المبلغ ضده لعمله، المعاقب عليها بقانون العقوبات، وبذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ".

والتمس صبري التحقيق في البلاغ، وفي حالة ثبوت التهمة، إحالة المبلغ ضده محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال للمحاكمة العاجلة، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن عبد العال عجز عن الإجابة على أسئلة السيسي بشأن ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة، وإيرادات المحافظة، وعدد مشروعات الجسور "الكباري" التي تم تنفيذها في القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق طرح الرئيس السيسي الأسئلة على محافظ القاهرة.