سلمان نجل محمد بن سلمان في ظهور نادر (شاهد)

A + A -

لندن- عربي21 - نشرت حسابات مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية، صورا ومقاطع فيديو تظهر نجل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وخلال مشاركته في "فورميولا الدرعية" قبل أيام، ظهر ابن سلمان برفقة ابنه الأكبر سلمان، وبجانبهما قائد الحرس الملكي البحريني، ناصر بن حمد آل خليفة.

ويعد هذا الظهور نادرا لسلمان بن محمد بن سلمان، إذ لم يصدر ولي العهد السعودي عائلته عبر الإعلام، برغم ظهوره المتكرر.

وفي العام 2008، تزوج ابن سلمان من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها سلمان ومشهور، ونورة، وفهدة.

وقبل عدة شهور، ظهر نجل محمد بن سلمان خلال مرافقته والده في زيارة لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز.