living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيسبوك "يعاقب" نتانياهو بعد استهداف المسلمين

17
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاقب موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يائير، بسبب نشره "أفكارا معادية للمسلمين".
 
وذكر يائير، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن فيسبوك حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره تدوينات تتضمن أفكارا معادية للمسلمين، مضيفا "فيسبوك ديكتاتوري".
 
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ابن نتانياهو نشر عددا من التدوينات، التي اعتبرها فيسبوك، مسيئة للديانة الإسلامية، لذلك قام بحذفها من حسابه ثم حظره لمدة يوم واحد.
 
 
ومعلوم أن سياسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم واضحة بهذا الشأن، حيث يمنع نشر أفكار مضللة ومعادية للدين والعرق.
 
وكان النجل الأكبر لرئيس وزراء إسرائيل نشر، الخميس الماضي، على صفحته في فيسبوك تدوينة يدعو فيها "المسلمين إلى مغادرة إسرائيل".
 
وفي منشور آخر تحدث عن حلّين محتملين لإحلال السلام على الأراضي الإسرائيلية، إما أن "يغادر اليهود إسرائيل أو يغادرها المسلمين"، مضيفا "أنا أفضل الخيار الثاني".
 
وأثارت تصريحات نجل نتانياهو (27 عاما) الكثير من الجدل، وانهالت عليها الكثير من التعليقات، أغلبها كانت تطالب فيسبوك بالتدخل لوقف "استهداف المسلمين".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout