أردوغان يتوعد السترات الصفر في تركيا: ستدفعون الثمن غاليا

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أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلقه من دعوة شخصيات معارضة في البلاد إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع، على غرار مظاهرات "السترات الصفر" التي اجتاحت فرنسا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي" التركية، فإن أردوغان حذر من نسخ تجربة "السترات الصفر"، عقب احتجاج تزعمه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، تزامنا مع مظاهرات باريس.

وقال أردوغان أثناء حفل تدشين بمحافظة دينيزلي، السبت، إن "التحضير جار لتنظيم المظاهرات، لكن من يرتبون لهذا لأمر لن يجنوا شيئا وسيدفعون الثمن غاليا" بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي: "إنهم يدعون الناس حتى ينزلوا إلى الشارع. يا للعار. أحدهم، وهو رجل وقح وسفيه، يفعل ذلك عن طريق شاشات التلفزيون. لكن القضاء سيتحرك وسيرد تبعا لذلك. هل تعتقدون أن هذه باريس؟".

وتعرض الصحفي التركي المستقل فاتح برتاكال، لهجوم واسع خلال الأسبوع الجاري، بعدما انتقد الحكومة وتحدث عن الحق في الاحتجاج، قائلا إنه "بات أمرا صعبا في تركيا"، بالنظر إلى خشية الناس من قمع السلطة.

وجاء تحذير أردوغان بعد أيام قليلة من وعيد مماثل وجهه زعيم الحركة القومية دولت بهجلي، حليف الرئيس التركي.

والأربعاء أكد بهجلي في تصريح صحفي، أن "كل من سيخرج في تركيا على غرار السترات الصفر سيدفع ثمنا غاليا".