بيان للنائب العام المصري بشأن حادثة الكنيسة في المنيا

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قالت النيابة العامة في مصر إن المتهم بقتل مواطنين من الأقباط في المنيا اعترف بإطلاقه النار من سلاحه على المجني عليهما.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان إن رقيب الشرطة المعين لحراسة الكنيسة أطلق النار على عماد كمال صادق ونجله ديفيد، إثر مشادة كلامية نشبت بينهم.

وقال البيان إن "النيابة العامة عاينت مكان الحادث وناظرت جثة المجني عليهما، وتحفظت على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وندبت الطب الشرعي للكشف على جثتي المجني عليهما".



وأضاف النائب العام أن "التحقيقات ما زالت جارية، ليدلي باقي الشهود بإفاداتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطبي الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف".

وأكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الأمر في يد الأمن والقضاء، وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب لتهدئة الأمور.