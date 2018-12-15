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التحالف الدولي: داعش سيعيش قريبا أيامه الأخيرة في سوريا

15
DECEMBER
2018
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تعهد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بإنهاء تواجد “داعش” في سوريا قريبا، قائلا إن عملية تطهير آخر جيب للتنظيم في شرق البلاد تجري على ما يرام.

وشدد المتحدث الرسمي باسم التحالف، الكولونيل شون رايان، في تصريح أدلى به اليوم، على أن التنظيم الإرهابي سيعيش قريبا أيامه الأخيرة في سوريا، وذلك في وقت تمكنت فيه “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيا من السيطرة على بلدة هجين، وهي أكبر بلدة في جيب التنظيم شرق الفرات.

وحذر المسؤول العسكري من أن “داعش” رغم اقتراب هزيمته لا يزال يشكل خطرا، موضحا أن المعركة لم تنته بعد ويظل التنظيم قادرا على شن هجمات منسقة.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يتوقع أن تشن فيه تركيا عملية عسكرية في شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

Reuters
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