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قلق أوروبي من اعتزام تركيا بدء عملية عسكرية في سوريا

15
DECEMBER
2018
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بسبب نية تركيا بدء معركة عسكرية في شمال شرق سوريا، وعبر عن أمله في أن تتراجع أنقرة عن قرارها لما يمثله من مخاطرة في جلب مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان صحفي صادر اليوم السبت عن المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية نشر على موقعها الإلكتروني: "العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا هي مصدر قلق. وتعتبر تركيا شريكا أساسيا لبروكسل وممثلا مهما للغاية في هذه الأزمة وفي المنطقة ككل".

وأضاف البيان:"نحن نتشارك هدف إنهاء العنف، وهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة. ولكننا في نفس الوقت نتوقع من السلطات التركية أن تمتنع عن أي عمل أحادي من المحتمل أن يقوض الجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول أو المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار في سوريا. وذلك بالتزامن مع دخول المعركة ضد داعش في مراحلها النهائية."

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية:"يعد التنفيذ السريع لخارطة الطريق المتفق عليها بين تركيا وواشنطن بشأن منبج أمرا أساسيا".

Reuters
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