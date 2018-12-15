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أول دولة خليجية ترحّب بقرار أستراليا الإعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

15
DECEMBER
2018
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أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، يوم السبت، أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل "خطوة لا تمس بالمطالب الشرعية للفلسطينيين".

ونشر الوزير البحريني تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "كلام مرسل وغير مسؤول. موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام والجامعة العربية سيدة العارفين".

وأرفق الديبلوماسي البحريني تغريدته برابط خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية تحت عنوان "جامعة الدول العربية تؤكد أن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي".

وجاء الرد البحريني مناقضا لموقف الجامعة العربية، والدول التي نددت بالقرار الأسترالي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن نقل السفارة الأسترالية إلى هناك لن يتم على الفور.

Reuters
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