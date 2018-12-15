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آلاف الإسرائيليين بـ«السترات الصفراء» في مظاهرات مطلبية على الطريقة الفرنسية

15
DECEMBER
2018
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تظاهر ألاف الإسرائيليين، أمس الجمعة، في مدينتي تل أبيب والقدس والكثير من مفارق الطرقات، ضد موجة غلاء الأسعار المتوقعة في إسرائيل. وارتدى المشاركون في هذه المظاهرات سترات صفراء على غرار المتظاهرين في فرنسا تحت الشعارات نفسها. وتمكن المتظاهرون من إغلاق أحد أكبر شوارع تل أبيب، واصطدموا مع الشرطة.


ورفع المتظاهرون شعارات ضد غلاء المعيشة وضد العلاقة غير الأخلاقية بين «رجال الأعمال ونظام الحكم وعالم الإجرام المنظم». وقال أحد منظمي المظاهرة إن موجة المظاهرات المقبلة ستستقطب المزيد من المواطنين، «في الأسبوع المقبل سيشارك في المظاهرة عشرات آلاف المواطنين».
وأوضح منظمو المظاهرة التي تصدرت عناوين المواقع الإسرائيلية، أنهم قرّروا الخروج إلى الشوارع «ضد الغلاء، ومن أجل إضعاف الاحتكار في السوق، وتخفيض كلفة العيش التي تثقل كاهل مواطني إسرائيل». وتابعوا أن الأهداف الراهنة للمظاهرات هي محاربة ارتفاع أسعار الكهرباء والماء وما سينبثق عنها على منتجات الطعام. وطالبوا الحكومة بأن تناقش أزمة الأسعار في جلستها القريبة يوم الأحد، وتضع حداً لموجة الغلاء قبل أن تشتعل نيران المظاهرات في أرجاء البلاد.


وشدد المتظاهرون على أن الاحتجاج الذي انطلق اليوم الجمعة، شعبي وغير سياسي، ويخص كل مواطن في إسرائيل من الشمال حتى الجنوب. ورفض هؤلاء محاولة بعض السياسيين «استغلال» المظاهرة، مثل زعيم حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، الذي نشر صورة له يرتدي سترة صفراء تضامناً مع المتظاهرين، لكنه بذلك جر انتقادات كثيرة. وأعلن «الاتحاد القطري لطلبة الجامعة» عن انضمامه للاحتجاج، ودعا الطلبة إلى المشاركة في مظاهرة كبرى في تل أبيب في 22 من الشهر الحالي.


يذكر أن سلطة الكهرباء أعلنت هذا الأسبوع عن ارتفاع في أسعار الكهرباء بنحو 8 في المائة، وكذلك سلطة المياه أعلنت أنها تنوي رفع الأسعار بنحو 4 في المائة. وقالت شركات غذاء ضخمة في إسرائيل إنها تنوي رفع أسعار منتجاتها الرئيسية. ومن المتوقع أن يترفع سعر الخبز في أعقاب رفع أسعار المياه والكهرباء. وتنضم موجة الغلاء هذه إلى ارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل بضعة أشهر، إذ ارتفع سعر الأرز ومنتجات الحليب والدجاج والفواكه والخضراوات وكذلك حزم الاتصال.


ويلاحظ أن هذه أول مرة يخرج فيها الإسرائيليون للشوارع في معركة احتجاج على الغلاء في وقت يحارب فيه الجيش الإسرائيلي على الجبهة، ما يعني أن الجمهور لم يعد يقتنع بأن «قضية الأمن تتغلب على قضية المجتمع». وكانوا قد خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات كهذه في صيف العام 2011، احتجاجاً على رفع أسعار السكن. وبلغ عدد المتظاهرين 400 ألف شخص يومها، لكن نتنياهو نجح في إجهاضها عندما شن حرباً على غزة.
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