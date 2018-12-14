أردوغان: قاتل خاشقجي معروف بالنسبة لي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن إن مرتكب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، "معروف بالنسبة لي" مطالبا السعودية بالإعلان عنه.

وأوضح أردوغان أن التسجيلات الصوتية، "تظهر أن أقرب الأشخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانوا ضالعين في قتل خاشقجي"

ولفت الرئيس التركي إلى أن المدعي العام السعودي "لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي، لدى زيارته تركيا"، مضيفا أن المدعي العام السعودي "غادر تركيا بخمس حقائب مليئة بالحلويات فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا".

وفيما يتعلق بإثارة قضية خاشقجي في الولايات المتحدة الأمريكية، قال أردوغان: "تتابعون التطورات بمجلس الشيوخ الأمريكي وكنا أعطينا معلوماتنا عن قتل خاشقجي للمخابرات ولمن طلبها".