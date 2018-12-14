عبد العزيز بن فهد يظهر من جديد.. أين وماذا يفعل؟

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عربي 21 - ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، أصغر أبناء الملك فهد، مرة أخرى، بعد انقطاع دام أكثر من سنة، حامت حول شكوك كثيرة حول مصيره.

ونشر حساب مختص بمتابعة النشاطات الاجتماعية للعائلة الحاكمة، صورة تظهر عبد العزيز بن فهد، وأخاه محمد.

وقال الحساب إن الصورة التقطت على هامش مأدبة عشاء أقامها عبد العزيز بن فهد لإخوته؛ محمد، وسلطان، وخالد.

وفي تشرين أول/ نوفمبر الماضي، ظهر عبد العزيز بن فهد رفقة أبنائه وإخوته، بعد انقطاع طويل، أكدت مصادر أنه كان في السجن.

وحينها، علق "مجتهد" على الصورة، بالقول إن "عبد العزيز بن فهد لم يطلق سراحه، ولا تركي بن عبدالله، حتى هذه اللحظة، لكن فتح باب الزيارة على مصراعيه لكل أقاربهم، وفي أي وقت يريدون".

وشاعت أنباء عديدة عن مصير عبد العزيز بن فهد، بعد اختفائه منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، عقب انتقادات حادة وجهها للسلطة، وللحكومة الإماراتية.

وكان آخر ظهور علني للأمير عبد العزيز خلال أدائه فريضة الحج العام الماضي، ولقائه مع عمه الملك سلمان في مكة المكرمة، وذلك في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.