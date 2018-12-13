هذا ما ارسله الجيش التركي الى الحدود مع سوريا

A + A -

اوصل الجيش التركي اليوم الخميس قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة في ولاية هطاي جنوب البلاد والمحاذية للحدود السورية بغرض التحضيرات لشن عملية جديدة بسوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية أن القافلة العسكرية قادمة من وحدات مختلفة في البلاد، وسط تدابير أمنية مشددة.

وأضافت الوكالة أن القافلة ضمت مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، وتوجهت إلى الحدود مع سوريا لتنضم إلى الوحدات العسكرية المنتشرة هناك.

وعلى صعيد متصل، توجه عدد كبير من ناقلات الجنود المدرعة من هطاي إلى ولاية كليس في المنطقة ذاتها.

بدورها، أشارت قناة "NTV" إلى أن القافلة التي وصلت إلى هطاي تضم دبابات ومنصات مدفعية.

وكثفت تركيا عمليات إرسال تعزيزات عسكرية لقواتها على الحدود مع سوريا منذ 4 أيام على الأقل وذلك على خلفية تأكيد سلطات البلاد عزمها على شن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأمس الأربعاء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستطلق هذه العملية في غضون أيام، لافتا إلى أنها لن تستهدف العسكريين الأمريكيين الناشطين في المنطقة وستنحصر ضد "الإرهابيين والانفصاليين" الأكراد فقط حسب وصفه.

alalam.ir