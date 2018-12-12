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جدل في تونس.. ممثل يتعرى من ملابسه على مسرح قرطاج

12
DECEMBER
2018
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أثار ظهور ممثل‭ ‬عاريا تماما على المسرح ضمن عرض سوري ألماني بمهرجان أيام قرطاج المسرحية حالة من الجدل والنقاش في تونس، استدعت إصدار إدارة المهرجان بيانا لتوضيح ملابسات الواقعة.
 
وفوجئ المشاهدون لعرض "يا كبير" للمخرج رأفت الزاقوت الاثنين، بقيام الممثل حسين مرعي بالتجرد من ملابسه على المسرح أثناء تأدية دوره مما أصاب الحاضرين بحالة صدمة ودفع البعض لمغادرة المكان. حسب رويترز.
 
وعلى مدى الساعات التالية دارت نقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف المتخصصة بشأن الأمر، بين مدافع عن القيم الاجتماعية والآداب العامة ومنحاز لحرية الإبداع الفني.
 
لكن إدارة المهرجان أصدرت بيانا الثلاثاء قالت فيه "تعبر الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها العشرين عن إدانتها ورفضها للممارسة الفردية التي قام بها الممثل المسرحي في العرض السوري الألماني "يا كبير" بفضاء المسرح البلدي مساء يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018".
 
وأضاف البيان "ما قام به الممثل المذكور لا يتضمنه شريط الفيديو الذي اعتمدته لجنة اختيار العروض لبرمجته في إطار برنامج عروض المهرجان، وهو ما يعد ممارسة فردية معزولة لا مسؤولة قام بها الممثل، مخلا بالعقد الأخلاقي الاحترافي المهني الذي يستوجب الالتزام الحرفي بتفاصيل العرض المقدم كما وصل إلى إدارة المهرجان".
 
العرض عن نص للسورية أمل عمران وشارك في كتابته الزاقوت ومدته 75 دقيقة. ويتناول العرض فكرة التسلط والسيطرة في المجتمع العربي التي تبدأ مع تسلط الأب.
 
ونقلت قناة دويتشه فيله الألمانية عن الزاقوت قوله "المشهد لم يكن بغرض إيحاءات جنسية وإنما محاكاة لما آلت إليه الأوضاع السورية من انتهاكات وجنون وهيستيريا واعتداءات".
 
وتستمر الدورة العشرون لأيام قرطاج المسرحية حتى 16 ديسمبر الجاري.
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