living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة مثيرة للجدل لسائحة... ومجلة مصرية تعلّق: يا بختك يا ابو الهول!

10
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار غلاف مجلة حكومية مصرية جدلا واسعا، بعد أن ظهرت فيه سائحة أجنبية وهي تقبل تمثال "أبو الهول" الشهير، مع عبارة "يا بختك يا أبو الهول".

وأرفقت مجلة "حريتي"، وهي إحدى إصدارات "دار التحرير للطبع والنشر"، الصورة التي احتلت الصفحة الأولى بتعليق قالت فيه: "يا بختك يا أبو الهول"، الأمر الذي اعتبره معلقون "ابتذالا غير مقبول، لكونه يحمل إيحاء جنسيا واضحا".

ولم يصدر تعليق من الهيئة الوطنية للصحافة، وهي الجهة التي تشرف على الإصدارات الصحفية الحكومية في مصر.

وقال الكاتب الصحافي عصام عمران، رئيس تحرير "حريتي" إن غلاف المجلة للعدد الجديد، الذي أعلن عبر الصفحة الرسمية، لا علاقة له بالفيديو المخل بالآداب الذي يروج أنه صور على سطح أحد أهرامات الجيزة.

وأكد عمران أن عدد المجلة أكمل قبل الفيديو بأيام، والغرض منه الترويج للسياحة المصرية فقط، دون محتوى مخل، مؤكدا أن صورة تقبيل أبو الهول المنشورة على غلاف العدد، قد رآها على فيسبوك وأعجبته، فقرر استخدامها.

وأضاف أن الغرض من العدد هو ترويج السياحة في مصر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوقف فيه ردود الفعل حول مقطع الفيديو الإباحي الذي جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مفجرا تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في منطقة الأهرامات الأثرية.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout