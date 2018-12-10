صورة مثيرة للجدل لسائحة... ومجلة مصرية تعلّق: يا بختك يا ابو الهول!

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أثار غلاف مجلة حكومية مصرية جدلا واسعا، بعد أن ظهرت فيه سائحة أجنبية وهي تقبل تمثال "أبو الهول" الشهير، مع عبارة "يا بختك يا أبو الهول".



وأرفقت مجلة "حريتي"، وهي إحدى إصدارات "دار التحرير للطبع والنشر"، الصورة التي احتلت الصفحة الأولى بتعليق قالت فيه: "يا بختك يا أبو الهول"، الأمر الذي اعتبره معلقون "ابتذالا غير مقبول، لكونه يحمل إيحاء جنسيا واضحا".



ولم يصدر تعليق من الهيئة الوطنية للصحافة، وهي الجهة التي تشرف على الإصدارات الصحفية الحكومية في مصر.



وقال الكاتب الصحافي عصام عمران، رئيس تحرير "حريتي" إن غلاف المجلة للعدد الجديد، الذي أعلن عبر الصفحة الرسمية، لا علاقة له بالفيديو المخل بالآداب الذي يروج أنه صور على سطح أحد أهرامات الجيزة.



وأكد عمران أن عدد المجلة أكمل قبل الفيديو بأيام، والغرض منه الترويج للسياحة المصرية فقط، دون محتوى مخل، مؤكدا أن صورة تقبيل أبو الهول المنشورة على غلاف العدد، قد رآها على فيسبوك وأعجبته، فقرر استخدامها.



وأضاف أن الغرض من العدد هو ترويج السياحة في مصر.



ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوقف فيه ردود الفعل حول مقطع الفيديو الإباحي الذي جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مفجرا تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في منطقة الأهرامات الأثرية.