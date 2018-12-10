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ليتوانيا تفرض عقوبات على الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي

10
DECEMBER
2018
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أعلنت ليتوانيا عن فرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الليتوانية راسا ياكيلايتيني أن وضع السعوديين المذكورين على قائمة العقوبات يأتي "تضامنا مع الشركاء الدوليين".

وذكرت وكالة أنباء Baltic News Service المحلية أن قائمة العقوبات تشمل المشتبه بضلوعهم في قتل خاشقجي، وكذلك مستشارين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتشير الوكالة إلى أن الإجراءات ضد الأشخاص الـ 17 اتخذت تحت ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي" الليتواني الذي ينص على فرض عقوبات على أي مسؤولين ينتهكون حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه سبق للولايات المتحدة وكندا أن فرضتا عقوبات على الفريق السعودي لدورهم في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر الماضي.

روسيا اليوم
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