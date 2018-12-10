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طهران تشيد بأمير هذه الدولة العربية وتدعو زعماء الخليج الاقتداء به

10
DECEMBER
2018
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اعتبرت الخارجية الإيرانية أن البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي لا يعكس موقف كل أعضائه، وأن "التناقض بينه والنهج العملي لبعض أعضائه دليل على الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة" منه.

وكتبت الخارجية الإيرانية في تعليق بهذا الصدد: "على مجلس التعاون أن يحذو حذو أمير الكويت، بدل إصدار البيانات الفارغة.. أمير الكويت سلك نهجا خيّرا خلال قمة الرياض من أجل الحد من شدة الخلافات".

وأصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام دورته التاسعة والثلاثين الأحد في الرياض، بيانا ختاميا للقمة، شدد فيه على ضرورة وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامل بين دول المجلس، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد البيان على "مكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف وتأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الإسلامية".

وحضر القمة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان المريخي نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

روسيا اليوم
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