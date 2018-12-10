إعلام إسرائيل: دولة خليجية سعت لشراء طائرات إسرائيلية بلا طيار

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى الدول الخليجية طلبت من تل أبيب قبل عدّة سنوات، تزويدها بطائرات بلا طيّار إسرائيلية الصنع من طراز "زيك"، تكون قادرة على حمل صواريخ هجومية.

ونقلت هيئة "كان" الإعلامية الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن تل أبيب درست الطلب لكنها قرّرت في نهاية المطاف رفض تزويد الدولة الخليجيّة بالطائرات المطلوبة.

وذكرت الهيئة أن الدولة المشار إليها، قررت في أعقاب الرفض الإسرائيليّ شراء طائرات بدون طيار مشابهة من الصين.

ورغم أن الدولة المشار إليها لم تذكر في التقرير الإسرائيلي، إلا أن صحيفة الـ"فورين بوليسي" الأمريكية نشرت في أبريل الماضي أن الإمارات اشترت سنة 2017 طائرات صينيّة بلا طيار استخدمتها في اغتيالات نفذتها في اليمن، كان بينها اغتيال الرئيس المعيّن من الحوثيين صالح الصماد.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات بلندن جاستين برونك، أن الإمارات تسعى لاستخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ أهداف سياسية في مناطق حساسة مثل ليبيا أيضا.

المصدر: "عرب 48"