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وزير العدل التركي يرد على تصريحات الجبير بشأن قضية خاشقجي

10
DECEMBER
2018
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عربي21-  انتقد وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، الاثنين، الموقف السعودي من التحقيقات التي تجريها بلاده في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
 
 
وقال غول، في تصريحات للصحفيين، ترجمتها "عربي21"، إن بلاده لم تر من الجانب السعودي موقفا بناء.
 
 
 
وأوضح أن بلاده لم تحصل على الدعم اللازم من الجانب السعودي في التحقيقات التي تجريها في قضية خاشقجي، وأن الرياض التزمت الصمت حيال المطالب التركية.
 
 
 
وذكر غول أن تركيا تجري التحقيقات بشكل دقيق، وأنه تم منع العثور على جسد خاشقجي، مشيرا إلى أن الجريمة وحشية ولا يمكن التستر عليها، وإيجاد جسد خاشقجي حق أساسي.
 
وأوضاف أن تركيا ستسعى إلى الحصول على نتائج بالتعاون مع المجتمع الدولي.
 
 
 
وأشار إلى أن بلاده استكملت كافة التحضيرات القانونية والتقنية بشأن التحقيق الدولي في القضية، و"في حال موافقة الرئيس أردوغان فإننا سنفتح تحقيقا دوليا".
 
 
 
يشار إلى أن تصريحات غول، جاءت ردا على ما أعلنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده لن تسلم مواطنيها إلى تركيا، في إطار التحقيقات بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
 
وقال الجبير ردا على سؤال الصحفيين بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي لاثنين من المشتبه بقتلهم خاشقجي " نحن لا نسلم مواطنينا".
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