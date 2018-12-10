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نائب عراقي يطالب بكشف حقيقة إعدام 50 عراقيا في الكويت

10
DECEMBER
2018
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طالب النائب العراقي عدي عواد وزارة الخارجية بالتحقيق في جريمة إقدام ضابط كويتي على إعدام 50 عراقيا منذ 23 عاما، داعيا الحكومة الكويتية من جهتها، إلى إيضاح الحقيقة.
 
وقال عواد السبت: "على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الكويتية يعترف فيها منتسب بالداخلية الكويتية بقيام مسؤول كبير في الوزارة بإعدام 50 مواطنا عراقيا قبل 23 عام، كما ندعو الحكومة الكويتية والجهات المختصة لإيضاح حقيقة ما تطرق له هذا الشخص".
 
وتداولت صفحات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه شرطي كويتي يفيد بأن أحد المسؤولين الكبار في أحد المخافر التابعة للداخليه الكويتية قام قبل 23 عاما بإعدام 50 مواطنا، يعتقد حسب ما تداولته صفحات التواصل أنهم عراقيون كانوا مقيمين في الكويت، حيث تم أخذهم من الشارع وهم أبرياء وقتلهم ودفنهم في مقبرة جماعية اكتشفتها وزارة الداخلية الكويتية في مرحلة لاحقة.
روسيا اليوم
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