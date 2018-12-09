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لماذا تغيب محمد بن سلمان عن مراسم استقبال زعماء القمة الخليجية؟لماذا تغيب محمد بن سلمان عن مراسم استقبال زعماء القمة الخليجية؟

لفت غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد عن مراسم استقبال الوفود المشاركة في الدورة 39 للقمة الخليجية في الرياض انتباه المراقبين والصحفيين والمصورين.



ورصدت عدسات الكاميرا الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يستقبل الوفود المشاركة في القمة دون أن يكون إلى جانبه ولي عهده، ما أثار الكثير من التساؤلات خاصة وأن ولي العهد لم يظهر إعلاميا منذ 6 أيام.



وقالت وسائل إعلام سعودية إن ولي العهد سيدشن الاثنين المقبل "مدينة الملك سلمان للطاقة" (سبارك) في مدينة الظهران، بما يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى البعيد.



وسيكون هذا الظهور الإعلامي الأول الذي يعلن عنه للأمير منذ عودته من الجزائر التي زارها لمدة يومين، في إطار جولة خارجية شملت عددا من الدول العربية، والأرجنتين التي حضر فيها قمة العشرين.