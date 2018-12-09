سوريا: نصب شجرة ميلاد بطول 15 مترا على خط الجبهة في إدلب

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اتخذت مجموعة من الناشطين قرارا بدعم الكنيسة وتنظيم الاحتفالات بأعياد رأس السنة في مدينة السقيلبية في محافظة إدلب، وقاموا بنصب شجرة عيد ميلاد بطول 15 مترا بأيديهم، ولم يوظفوا أحدا لهذه المهمة. هم عملوا بأيديهم مجانا. يوجد لدينا شارع رئيسي طوله حوالي كيلومتر واحد، وقد زينوه أيضا بالأضواء والملائكة. مدينة السقيلبية موجودة على بعد حوالي كيلومتر عن مواقع المسلحين، "نحن آخر أرض تسيطر عليها الحكومة السورية، ويمكن القول إننا على خط النار" مباشرة.

وأضاف ديميتريوس أن المقاتلين انقسموا إلى مجموعتين عندما وضعوا الشجرة، مجموعة كانت في مواقع القتال تراقب الجبهة وتؤمن الحماية، وأخرى كانت تزين شجرة الميلاد. وأشار إلى أن قرار نصب الشجرة على خط الجبهة عبارة عن رسالة للعالم، تقول إن سكان السقيلبية أحياء ولا يريدون مغادرة أرضهم، بل على العكس تماما يريدون العيش فيها بسلام والاحتفال بأعيادهم بكل فرح ومحبة. وتابع: "نريد أن نناشد من غادرنا: عودوا، بلدنا جميل. ونريد أن نناشد العالم بأسره ونقول إن سوريا ليست دولة ميؤوسا منها، سوريا بلد ناجح ومتحضر لكل مواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعقائدية".

لينغا: https://www.linga.org/international-news/OTE1OA