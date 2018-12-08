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اسرائيل تزعم: حزب الله سرّب خرائط الانفاق

8
DECEMBER
2018
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تستخدم إسرائيل قضية الأنفاق في حربها النفسية ضد حزب الله، وتنشر شائعات تؤكد فيها أن أحد قادة الحزب، سرّب خارطة "أنفاق حزب الله في كل لبنان" وسلمها للجانب الإسرائيلي.
 
وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت حصول جيشه على "مخطط أنفاق حزب الله".
 
وذكر أن الجيش الإسرائيلي تمكن حتى الآن من تحديد موقع نفقين، ونشر في 4 ديسمبر شريط فيديو قال إنه من النفق الأول، ويظهر فيه "عناصر من حزب الله".
 
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستخدم تكنولوجيا زلزالية خاملة، للكشف عن أنفاق حزب الله على الحدود مع لبنان وتدميرها. 
 
وقال العقيد زيف ميمني من وحدات الهندسة الإسرائيلية، إن هذه التكنولوجيا تسمح للجيش بتحديد المكان الذي يبدأ فيه الحفر وأن المسح بواسطتها يغطي مناطق واسعة على طول الحدود.
 
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يشعر بالكبرياء والاعتزاز الشديد، لأنه تمكن من حل مشكلة الأنفاق. هذا يحدث مرة واحدة في الجيل".
روسيا اليوم
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