الوليد بن طلال ينعى علاقة استمرت 15 عاما

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نعى الأمير السعودي الوليد بن طلال علاقة مرّ عليها أكثر من 15 عاما مع بوش الأب.

وغرد الوليد عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" أمس الخميس، قائلا: "مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش الأب والابن، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش والشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب".

بوش الأب الراحل مؤخرا عمر ناهز 94 عاما، شكل تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت من القوات العراقية في حرب الخليج 1991.

بوش للأمريكيين، شخصية نبيلة مثل حقبة كاملة من التحضر في السياسات الأمريكية، لكنه خسر الانتخابات عام 1992 لأسباب بينها فشله في التواصل مع الأمريكيين العاديين خلال فترة من الركود الاقتصادي عانتها البلاد.