رجل دين يعاشر فتيات ويصورهن!

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اهتزت مدينة بركان شرق المغرب إثر فضيحة اغتصاب جديدة، بطلها راقٍ شرعيّ يقوم باغتصاب الفتيات اللاتي يزرنه لتلقي الرقية الشرعية على يديه.



وألقت الشرطة المغربية القبض على الراقي الشرعي، بعد أن عثرت على مقاطع فيديو جنسية في حاسوبه الخاص، التقطها لفتيات دون علمهن خلال تلك الجلسات، بحسب ما أوردت وسائل إعلام مغربية.



وكان الشيخ الجاني وهو في الخمسينات من العمر يعمل لسنوات في بلجيكا، وعاد للمغرب في أواخر عام 2016، ليشتري منزلًا بحي المكتب في مدينة بركان، ويرتدي عباءة الراقي الشرعي.



وكشفت تقارير إعلامية محلية أن المتهم يسوق مقاطع الفيديو الجنسية بعد تصويرها، خارج المغرب، وأن أغلب ضحاياه من الفتيات المقيمات في الحي نفسه، مما أثار موجة من الهلع بين الأسر.



وتكررت هذه الوقائع في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع انتشار مراكز الرقية الشرعية بشكل ملفت في المغرب.