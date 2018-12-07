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تواضروس الثاني يتطلع إلى بناء أول كنيسة في السعودية

7
DECEMBER
2018
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أعرب بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، عن تطلعه إلى بناء أول كنيسة في السعودية، أسوة بدول عربية لا سيما الدول الخليجية مثل الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، وقطر.
 
وقال تواضروس في مقابلة متلفزة  أمس الأربعاء، بهذا الشأن:" لا أعرف طبيعة الظروف هناك (في السعودية)، ولكن لِم لا.. ماذا يمنع؟ هناك دول عربية مجاورة توجد فيها كنائس".
 
وأشار تواضروس الثاني إلى أن السعودية تستقبل آلاف العمال المصريين، بينهم مسيحيون، ومن ثم فإن "توفير المملكة لأماكن عبادة لهم شيء جميل جدًا".
 
وحول إقامة قداس في السعودية، قال تواضروس إن "هذه الخطوة جاءت بالترتيب، وكانت إيجابية وطيبة، وفق التطورات الجديدة التي تشهدها المملكة، لمواكبة العصر".
 
وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية محلية في مصر السبت الماضي، عزم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة إقامة أول صلاة قبطية (قداس) في السعودية، ضمن زيارته الحالية للمملكة بناء على دعوة من الديوان الملكي السعودي، تستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.
 
وأفادت هذه التقارير بأنه "تم بالفعل إقامة أول صلاة قداس في السعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض، حيث توفرت قاعة في أحد متنزهات المدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".
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