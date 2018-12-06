الإعلام الإسرائيلي "يكشف" خطة لتدخل قوات عراقية في الجليل

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "حزب الله" طرح خطة لفرض السيطرة على منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية باستخدام قوات عراقية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار في تقرير نشرته اليوم أن "وحدة الرضوان"، قوات النخبة لـ"حزب الله"، هي من كان من المقرر أن يلعب دورا رئيسيا في تطبيق الخطة التي يُزعم أن "الحزب" طرحها منذ بعيد تمهيدا للتدخل في الجليل.

وتابعت الصحيفة: "كما وردت معلومات عن أن "حزب الله" ينوي استخدام مقاتلين من حركة "النجباء" لفرض السيطرة على الجليل.. كما سيحصل "حزب الله" على دعم من قبل مقاتلين آخرين من العراق ودول أخرى في حربه على إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تدعم إيران تطبيق الخطة المزعومة عن طريق تقديم السلاح والأموال إلى "حزب الله" وحلفائه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر مؤخرا، أثناء الإعلان عن شن عملية "درع الشمال" بهدف تدمير الأنفاق الهجومية التي قيل إن "حزب الله" حفرها عند الحدود مع لبنان، أن الدولة العبرية كشفت في عام 2012 خطة "حزب الله" للسيطرة على الجليل عبر تلك الأنفاق.

المصدر: يديعوت أحرونوت