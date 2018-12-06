رسميا.. رقم هائل لعدد سكان مصر في 2050

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علقت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، على الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، مؤكدة أن الزيادة السكانية تزيد بمعدل تعداد دولة كاملة كل عام.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر "القضية السكانية بمصر"، اليوم الأربعاء، أن بعض المؤشرات تؤكد أن معدل الإنجاب متزايد منذ عام 2005 كسر حاجز مليوني مولود حتى عام 2008 ويستمر في الزيادة حتى يصل إلى 2.5 إلى 2.7 مليون مولود سنويا.

وأكدت أن بعض الدول يبلغ عدد سكانها الكلي ما بين 2 و3 ملايين مواطن، موضحة أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في مصر لـ150 مليون مواطن بحلول عام 2050.

ونوهت السعيد بأن هذه القضية محورية وقضية أمن قومي، ولابد من تكاتف الجميع لضبط هذه الزيادة.