تونس توضح حقيقة "منع" مواطناتها دخول الكويت

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نفت وزارة الخارجية التونسية إصدار السلطات الكويتية قرارا بمنع دخول التونسيات اللواتي لم يبلغن الـ40 عاما للعمل في الكويت إلا بوجود محرم.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية أمس الأربعاء، إن تونس "لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص".

كما أوضح فيصل ضو المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية التونسية "وات"، أن "السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه"، مؤكدا على أن التونسيات "مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال التقييد أو المنع".

وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة "الرأي" الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح العمل للتونسيات والمغربيات ممن دون الـ40 عاما "إلا في حال وجود محرم معهن".

وأضافت أن هذا القرار "صدر بالتنسيق بين الكويت وتونس والمغرب وتم اتخاذه بناء على طلبهما".