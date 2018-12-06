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أردنية عذّبت ابنتها حتى الموت بطريقة صادمة.. كيف بررت ذلك؟

6
DECEMBER
2018
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لندن- عربي21 -كشفت وسائل إعلام أردنية عن صدور حكم بسجن سيدة عذبّت ابنتها حتى الموت بطريقة صادمة.
 
وبحسب صحف أردنية، فإن محكمة الجنايات الكبرى قضت بالسجن 20 سنة مع الأشغال الشاقة ضد مواطنة تبلغ من العمر 25 عاما، بعد قيامها بتعذيب ابنتها؛ بوضعها تحت المياه الساخنة لمدة طويلة، ما تسبب بحروق وانسلاخ في جلدها أدى إلى وفاتها.
 
وكانت الطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.
 
ووجهت المحكمة تهمة القتل القصد للأم، التي بررت جريمتها بأن ابنتها كانت تسبب لها الإزعاج المستمر.
 
ولفتت صحف أردنية إلى أن زوج السيدة السابق كان تقدم بشكوى ضدها لدى إدارة حماية الأسرة؛ بسبب تعنيفها لطفلتها، التي أصيبت بمتلازمة "الطفل المترنح"؛ نتيجة هزها بشكل عنيف ومستمر من قبل والدتها.
 
ووقعت الحادثة مطلع العام الجاري، ولم تفلح محاولات الإسعاف بإنقاذ الطفلة، التي توفيت بعد نقلها إلى المستشفى.
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