مصر تعلن استعدادها لإنهاء الأزمة مع قطر بشرط!

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أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر، إذا ما غيرت الدوحة من سياستها.

وقال وزير الخارجية المصري، قبيل مغادرته الكويت خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية: "إذا كان هناك توجه حقيقي لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث".

وأوضح شكري، أن مصر تتمسك بشروط الرباعي العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد التقى أمس الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته الرسمية لهذه الدولة الخليجية.