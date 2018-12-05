تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق السعوديين القحطاني وعسيري

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن النيابة التركية أصدرت اليوم مذكرة اعتقال بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لـ "دورهما" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تركيين تأكيدهما أن النائب العام لاسطنبول توجه بهذا الطلب رسميا إلى القضاء التركي، لوجود "شبهات قوية" بأن القحطاني وعسيري كانا بين هؤلاء المتورطين في التخطيط لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر.

وأشار مسؤول تركي رفيع المستوى للوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس قناعة نيابة اسطنبول بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراءات قانونية بحق القحطاني، المستشار السابق للديوان الملكي والمسؤول المقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، نائب رئيس المخابرات العامة سابقا، اللذين تم إعفاؤهما من منصبيهما، ضمن إطار التحقيق السعودي في القضية.

وقال المسؤول إن بإمكان السعودية خفض مستوى القلق الدولي إزاء القضية المدوية، عبر تسليم جميع المشتبه فيهم بقتل الصحفي خاشقجي إلى تركيا.