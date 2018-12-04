صحيفة تركية: دحلان تعرض للضرب بعد لقائه ابن سلمان بدبي

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لندن- عربي21 - قالت صحيفة تركية الاثنين إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والذي يقيم في دولة الإمارات تعرض لـ"الضرب بشدة" من قبل ما سمتها "عصابة مجهولة" في إمارة دبي بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أكثر من أسبوع.

ونقلت صحيفة يني شفق المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن مصادر سعودية وفلسطينية قولها إن وليّي العهد السعودي والإماراتي، طلبا من دحلان أن "يتحمل مسؤولية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي باعتباره المدبّر والآمر بها بهدف إبعاد التهمة عن ابن سلمان إلا أنّ دحلان رفض هذا العرض".

وتضيف المصادر أن لقاءً جمع دحلان بابن سلمان وابن زايد على متن يخت خاص في دبي، وأن حادثة الضرب التي تعرّض له دحلان وقعت بعد ذلك اللقاء".

وكان غسان جادالله، مدير مكتب دحلان في دبي، نشر في الـ21 من الشهر الماضي على صفحته في موقع فيسبوك منشورا ينفي فيه التقارير التي تحدثت عن إصابة دحلان بحادث سير في دبي، وأرفق مع المشنور صورة له وهو يمارس الرياضة.