منع طائرة إماراتية من التحليق قبل إقلاعها بثوان من موسكو

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لجأ المسؤولون في برج مراقبة الملاحة الجوية في مطار "شيريميتوفو" بضواحي موسكو، إلى منع طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" من الطيران كانت تهم بالإقلاع من المدرج دون إذن من برج المراقبة.

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن مصدر في قسم مراقبة الملاحة الجوية في المطار، أن قائد طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاي دبي"، بدأ يسير بطائرته في المدرج، من دون إذن، ما دفع مراقبي برج حركة الملاحة في المطار إلى وقف الطائرة بشكل طارئ قبل أن تقلع.

وقال المسؤول إن الطائرة عادت إلى المكان المخصص للوقوف، وتأخرت الرحلة 3 ساعات، لاتخاذ إجراءات مع الطيارين لمعرفة حيثيات إقدامهم على محاولة الإقلاع دون إذن.