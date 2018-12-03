صحيفة: هذا ما عثرت عليه الشرطة في التحقيق بقضية خاشقجي

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عربي21-

كشفت صحيفة تفاصيل جديدة، تتعلق بتحقيقات السلطات التركية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الشرطة التركية، عثرت أثناء عمليات البحث التي كانت تجريها في 16 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، في حاوية قمامة في القنصلية السعودية بإسطنبول على قميص وبنطال ممزقين.

وأضافت، أنه تم العثور في ذات الحاوية على وثائق وقطع من المستندات ممزقة، وأسلاك ومفاتيح أبواب، وقفل و"ترانزوستورات" كهربائية.

وأشارت إلى أن الشرطة التركية أرسلت ما عثرت عليه أثناء تفتيشها في القنصلية، إلى المختبر الجنائي.

وأوضحت، أن النيابة العامة تحقق في ما إن كانت ما عثرت عليه يتعلق بالصحفي جمال خاشقجي، وأسباب رميها في الحاوية، وما مصدرها.