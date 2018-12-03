الملكة رانيا تحقق حلم طفلة

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حققت ملكة الأردن رانيا العبدالله حلم طفلة بلقائها بعد أن وجه والد الطفلة رسالة للملكة عبر موقع "تويتر".

وكتب أب الطفلة، مصعب القضاة، في الـ27 من الشهر الماضي، تغريدة قال فيها: "مولاتي جلالة الملكة رانيا، لدي طفلة اسمها، تولاي، تبلغ من العمر 6 سنوات، في كل صباح تنظر إلى مبنى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين داخل حرم الجامعة الأردنية وتتمنى زيارتك لها لكي تشاهدك".

وبحسب الأب فإن ابنته تولاي كانت تقف أمام منزلها المطل على الأكاديمية، في انتظار الملكة رانيا علها تصادفها، إذ كانت تظن أن الأكاديمية هي مقر عمل الملكة.

وبعد يومين تلقى الأب ردا على تغريدته لتحقيق أمنية طفلته، وهو ما حدث بالفعل.

وأمضت الملكة ساعات مع الطفلة في مقر الأكاديمية، كما التقت بخريجي الدفعة الثانية من الطلبة في الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين.