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مبارك يغيب عن "اقتحام السجون".. ومحاميه يكشف السبب

3
DECEMBER
2018
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كشف محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سبب غياب موكله عن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".
 
وغاب مبارك عن الجلسة التي أجريت الأحد، بسبب "خطأ إجرائي" حسب محاميه فريد الديب الذي حضر نيابة عنه، حسبما قالت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
 
واعترض الديب على اعتبار مبارك شاهدا مدنيا لا يتمتع بصفة عسكرية، مشيرا إلى أن الإعلان الذي أرسل إلى موكله في منزله بحي مصر الجديدة "باطل".
 
وقال الديب: "كلفني (مبارك) بالحضور أمام المحكمة، وإبلاغها بأنه لا يجوز وقوفه أمام القضاء للإدلاء بالشهادة".
 
وأضاف محامي مبارك: "لا أدري من أين استقى محرر التحريات أن (مبارك) شخص مدني وليس عسكريا، لذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قطعا وجزما في القانون هو من العسكريين فريق طيار".
 
وأوضح: "يظل (مبارك) في الخدمة العسكرية مدى الحياة، والجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قام بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر 1973 برتب أعلى، على أن يستمر في الخدمة مدى حياتهم، واستثناء الإحالة للمعاش".
 
والتمس الديب من المحكمة أن تقرر التأجيل لتصحيح الإجراء طبقا للقانون، حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.
 
وتعاد محاكمة مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اختراق السجون"، بعد إلغاء حكم سابق قضى بالإعدام للرئيس السابق و6 قياديين والسجن المؤبد لعشرين متهما.
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