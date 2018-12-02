تزامنا مع تواجد ولي العهد خارج المملكة... توجيه عاجل من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيها جديدا يخص دولة أفريقية حليفة للمملكة.

ووفقا لوكالة "واس"، وجه العاهل السعودي بإنشاء مستشفى "الملك سلمان" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بسعة 300 سرير.

ومن المقرر أن تتضمن المستشفى أقسام الطوارئ والإسعاف والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ومركز الأورام ومركز القلب والغسيل الكلوي وقسم النساء والولادة وقسم الأطفال وقسم المناظير وقسم المختبر وقسم العناية المركزة وقسم الأشعة التشخيصية والصيدلية المركزية والتعقيم المركزي وأجنحة التنويم.

ويزور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، موريتانيا ووقع أربع اتفاقيات.

ووقع الاتفاقية الأولى المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والمنع والتهريب الضريبي، كل من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي.

كما وقع الجانبان الموريتاني والسعودي مذكرتي تفاهم بين وزارة المياه والصرف الصحي ووزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية.

ووقع وزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا عن الجانب الموريتاني ووزير التجارة والاستثمار القصبي عن الجانب السعودي مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا وبين الهيئة السعودية للحماية الفطرية.

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