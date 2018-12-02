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بالفيديو.. مرسي يصرخ داخل القفص الزجاجي : مش سامع حاجة

2
DECEMBER
2018
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رفعت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وباقي المتهمين في قضية "اقتحام السجون" بعد دقائق من انعقادها بسبب عدم وضوح الصوت داخل القفص الزجاجي.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة قراراتها بطلب المحكمة باستدعاء سلف مرسي، الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وقالت النيابة العامة إنه نفاذا لقرار المحكمة فقد ورد خطاب من قطاع الأمن الوطني أنه أصبح الآن مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية.

وفي هذه اللحظة صرخ مرسي من داخل القفص قائلا: "أنا مش سامع حاجة".

وبين مرسي أنه يسمع أعضاء هيئة المحكمة، لكنه لا يسمع ممثل النيابة أثناء الحديث، فقامت المحكمة بطلب إعادة كلام النيابة مرة أخرى ولكن الصوت لم يظهر.

فأمر القاضي بدخول الفنيين للقفص لحل المشكلة ورفع الجلسة لحين الانتهاء من ذلك.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

المصدر : المصريون + الوطن

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